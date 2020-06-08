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08.06.2020 14:32
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Собянин: Пандемия коронавируса идет на спад. Большую часть ограничений в Москве снимут до парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о поэтапном снятии коронавирусных ограничений в российской столице. 8 июня он выступил с обращением к москвичам.

Собянин подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропуска и график прогулок.

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни», — подчеркнул мэр Москвы.

На первом этапе снятия ограничений (с 9 июня) снова начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Также отменяются ограничения на работу каршеринга, киностудий, студий звукозаписи и научных институтов. Театрам и циркам разрешают проводить репетиции. Также отменяются ограничения на посещение кладбищ.

С 16 июня стоматологиям разрешают оказание плановой помощи. Снова заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Также с 16-го числа откроют двери музеи и зоопарки, но пройти можно будет только по электронным билетам. Спортивные мероприятия будут разрешены при условии заполнения трибун не более чем на 10 %. Заработают летние веранды кафе и ресторанов.

Третий этап снятия ограничений стартует 23 июня — планируется открыть стационарные заведения общепита и отменить ограничения для спортиндустрии: фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов. Возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке.

Напомним, на 24 июня Владимир Путин назначил проведение парада Победы на Красной площади.

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Комментарии (11)

Ivan Topor
Какой послушный вирус!.. Как грозный оленевод скажет - так и делает! Приказано всем выздороветь и не сметь болеть до обнуления - и всем плевать, что неделю назад заставляли гулять по графику, разметке, в намордниках и перчатках...
260862001
За Собяниным никто из губернаторов не успевает.
Vahmistroff
К счастью, в Питере такой дичи как в Москве не было, спасибо Беглову!
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