Собянин: Пандемия коронавируса идет на спад. Большую часть ограничений в Москве снимут до парада Победы

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропуска и график прогулок.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о поэтапном снятии коронавирусных ограничений в российской столице. 8 июня он выступил с обращением к москвичам.

На первом этапе снятия ограничений (с 9 июня) снова начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Также отменяются ограничения на работу каршеринга, киностудий, студий звукозаписи и научных институтов. Театрам и циркам разрешают проводить репетиции. Также отменяются ограничения на посещение кладбищ.



С 16 июня стоматологиям разрешают оказание плановой помощи. Снова заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Также с 16-го числа откроют двери музеи и зоопарки, но пройти можно будет только по электронным билетам. Спортивные мероприятия будут разрешены при условии заполнения трибун не более чем на 10 %. Заработают летние веранды кафе и ресторанов.



Третий этап снятия ограничений стартует 23 июня — планируется открыть стационарные заведения общепита и отменить ограничения для спортиндустрии: фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов. Возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке.

