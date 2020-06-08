Плотная пробка образовалась 8 июня на Приморском проспекте.
Уже в полдень её заметил «Яндекс», оценив загруженность улицы в направлении центра города в 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного. Сейчас, судя по карте «Яндекса», она тянется примерно на 2,8 километра двумя хвостами — на улицу Савушкина и на Приморское шоссе.
ЗСД предупреждает, что также затруднён съезд с магистрали на Приморский в связи с дорожными работами на проспекте. Рекомендуется использовать съезд на Богатырский проспект.
«Только что там ехал в сторону центра, минут 30 стоял, — рассказывает Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Там ремонт дороги. Устроили объезд через крайний правый ряд, левый и средний закрыли».