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08.06.2020 14:21
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ЗСД советует не съезжать на Приморский: там плотная пробка

Плотная пробка образовалась 8 июня на Приморском проспекте.

Уже в полдень её заметил «Яндекс», оценив загруженность улицы в направлении центра города в 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного. Сейчас, судя по карте «Яндекса», она тянется примерно на 2,8 километра двумя хвостами — на улицу Савушкина и на Приморское шоссе.

ЗСД предупреждает, что также затруднён съезд с магистрали на Приморский в связи с дорожными работами на проспекте. Рекомендуется использовать съезд на Богатырский проспект.

«Только что там ехал в сторону центра, минут 30 стоял, — рассказывает Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Там ремонт дороги. Устроили объезд через крайний правый ряд, левый и средний закрыли».

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