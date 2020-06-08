Путин ввел новые штрафы для вузов и утвердил порядок дистанционного обучения при ЧС

Прежде, если заказчик целевого обучения не выполнял обязательств по трудоустройству выпускника, ему необходимо было выплатить учебному заведению штраф, который равен затратам бюджетной системы на обучение.

Закон, обязывающий вузы возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения, а также призванный обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или ЧС, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 8 июня.

Однако эти нормы не касались вузов. Новые изменения предусматривают, что выступающие заказчиком целевого обучения образовательные организации при отказе от трудоустройства выпускника также должны будут уплатить аналогичный штраф.



Помимо этого, подписанный главой государства закон закрепляет обеспечение непрерывности образовательного процесса в тех случаях, когда дистанционное обучение становится единственно возможным: например, в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно документу, организация удаленного формата работы ждет даже те специальности, «реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий».



Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что переход на дистанционное образование в связи с распространением новой коронавирусной инфекции стал «стресс-тестом» для российских вузов. Несмотря на это, по его мнению, большинство высших учебных заведений страны справились с этой задачей.

