Мишустин рассказал, когда и как выпускники смогут подавать заявления на поступление в вузы
Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом определил дату начала вступительной кампании в российские вузы. По словам главы правительства, выпускники могут начинать подавать заявления в вузы с 20 июня.
При этом, по словам Мишустина, сделать это можно будет дистанционно.
Премьер-министр также рассказал, что российские школы в 2020 году должны будут принять ЕГЭ у более чем 736 тыс. выпускников.
Основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Даты 24–25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена.
При этом, если выпускники 9 и 11 классов не планируют поступать в вузы, то могут получить аттестаты без сдачи экзаменов.
Ранее федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщала, что школьникам, возможно, придется пройти через тест на коронавирус, чтобы приступить к сдаче единого государственного экзамена.