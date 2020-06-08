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08.06.2020 13:46
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Мишустин рассказал, когда и как выпускники смогут подавать заявления на поступление в вузы

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом определил дату начала вступительной кампании в российские вузы. По словам главы правительства, выпускники могут начинать подавать заявления в вузы с 20 июня.

При этом, по словам Мишустина, сделать это можно будет дистанционно.

Премьер-министр также рассказал, что российские школы в 2020 году должны будут принять ЕГЭ у более чем 736 тыс. выпускников.

Основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Даты 24–25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена.

При этом, если выпускники 9 и 11 классов не планируют поступать в вузы, то могут получить аттестаты без сдачи экзаменов.

Ранее федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщала, что школьникам, возможно, придется пройти через тест на коронавирус, чтобы приступить к сдаче единого государственного экзамена.

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