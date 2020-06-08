Число банковских карт превысило количество россиян почти в два раза: это исторический рекорд

Количество банковских карт в России достигло почти 284 млн штук, что является максимальным значением за всю историю ведения статистики, сообщили в Центробанке РФ 8 июня.



По данным регулятора, из них активны 194,7 млн штук, и это больше на 16,7 млн штук, чем год назад. А объем операций с использованием банковских карт превысил 23 трлн рублей.



Между тем объем снятия наличных денег с карт второй месяц подряд уступает объему безналичных операций по оплате товаров и услуг. В частности, россияне сняли с карт более 6,4 трлн рулей, а объем их безналичных трат превысил 7 трлн рублей.

