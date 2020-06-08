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08.06.2020 13:28
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Число банковских карт превысило количество россиян почти в два раза: это исторический рекорд

Количество банковских карт в России достигло почти 284 млн штук, что является максимальным значением за всю историю ведения статистики, сообщили в Центробанке РФ 8 июня.

По данным регулятора, из них активны 194,7 млн штук, и это больше на 16,7 млн штук, чем год назад. А объем операций с использованием банковских карт превысил 23 трлн рублей.

Между тем объем снятия наличных денег с карт второй месяц подряд уступает объему безналичных операций по оплате товаров и услуг. В частности, россияне сняли с карт более 6,4 трлн рулей, а объем их безналичных трат превысил 7 трлн рублей.

На фоне пандемии и экономических проблем Банк России зафиксировал в стране рост объемов выдачи микрозаймов.

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Комментарии (8)

atf
Это значит что скоро бесплатных карт не будет, будут только с платой за обслуживание и их количество резко сократится.
Кроме того, кроме карт есть еще мастер-счет, просто счет в банке и возможно еще что-то подобное, они бессрочные, не требуют ежемесячной платы.
hedgehog_
вот у меня 5 карточек четырех банков. этож насоклько я превышаю средний показатель по больнице
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