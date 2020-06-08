Мишустин: Почти неделю прирост заболеваемости COVID-19 в России не превышает 2 %
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по поводу борьбы с коронавирусом в стране, на котором рассказал об улучшении ситуации.
«По данным на 8 июня, прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает
Особо премьер отметил ситуацию в Москве, которая первой столкнулась с коронавирусом и где было больше всего заболевших. Сейчас, по словам чиновника, прирост там даже ниже среднероссийского.
Глава кабинета министров также рассказал, что по числу госпитализаций заметна стабилизация, а клиники начали возвращаться к нормальной работе. При этом Мишустин отметил, что «риск для людей все еще сохраняется».
С начала пандемии в России было выявлено уже 476658 заболевших COVID-19.