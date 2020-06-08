Мишустин: Почти неделю прирост заболеваемости COVID-19 в России не превышает 2 %

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по поводу борьбы с коронавирусом в стране, на котором рассказал об улучшении ситуации.



«По данным на 8 июня, прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2 %. Конечно, от региона к региону ситуация разная», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».



Особо премьер отметил ситуацию в Москве, которая первой столкнулась с коронавирусом и где было больше всего заболевших. Сейчас, по словам чиновника, прирост там даже ниже среднероссийского.

