FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
68.63р77.97р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 13:37
3
Печать

Мишустин: Почти неделю прирост заболеваемости COVID-19 в России не превышает 2 %

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по поводу борьбы с коронавирусом в стране, на котором рассказал об улучшении ситуации.

«По данным на 8 июня, прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2 %. Конечно, от региона к региону ситуация разная», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Особо премьер отметил ситуацию в Москве, которая первой столкнулась с коронавирусом и где было больше всего заболевших. Сейчас, по словам чиновника, прирост там даже ниже среднероссийского.

Глава кабинета министров также рассказал, что по числу госпитализаций заметна стабилизация, а клиники начали возвращаться к нормальной работе. При этом Мишустин отметил, что «риск для людей все еще сохраняется».

С начала пандемии в России было выявлено уже 476658 заболевших COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

dragvs
Ситуация критическая, заболеваемость как вышла на свой пик неделями назад, так и не спускается с него. О чем это говорит? Во-первых мы на пике заболеваемости. Во-вторых скорее всего мы просто уперлись в какой-то барьер, который мешает выявить больше заболевших. В-третьих какие-либо послабления, парады, и скакания на площадях будут преждевременны.
Агроном аэродрома
Логично. 6 дней назад поменяли методику подсчёта и валуя..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний