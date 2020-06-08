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08.06.2020 13:33
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ГИБДД: В ДТП на Обуховской Обороны виноват водитель «Ягуара», он сбил женщину и въехал в дом

Молодая женщина, пострадавшая в ДТП с «Ягуаром» на проспекте Обуховской Обороны, получила травмы средней степени тяжести. УГИБДД 8 июня сообщает официальную информацию о двух вечерних авариях, случившихся в одном районе в течение часа.

В первой аварии, по предварительной версии, виноват именно водитель «Ягуара» — 45-летний мужчина. Около 19:04 на Обуховской Обороны, 161, он двигался по трамвайным путям попутного направления. Уходя от столкновения с «Рено» под управлением мужчины 1983 года рождения, он выехал на тротуар, сбил 28-летнюю женщину и врезался в угол дома. Женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

А около 19:55 7 июня на проспекте Александровской Фермы, 2, столкнулись «Ягуар» и маршрутка К-53. Предположительного виновника в УГИБДД не называют. В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Ольга Павлова
Какого чёрта этот осёл двигался по встречной? В аулах, я понимаю, там дороги узкие горные, но тут-то что мешало нормально ехать?!!
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