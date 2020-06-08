Молодая женщина, пострадавшая в ДТП с «Ягуаром» на проспекте Обуховской Обороны, получила травмы средней степени тяжести. УГИБДД 8 июня сообщает официальную информацию о двух вечерних авариях, случившихся в одном районе в течение часа.

В первой аварии, по предварительной версии, виноват именно водитель «Ягуара» — 45-летний мужчина. Около 19:04 на Обуховской Обороны, 161, он двигался по трамвайным путям попутного направления. Уходя от столкновения с «Рено» под управлением мужчины 1983 года рождения, он выехал на тротуар, сбил 28-летнюю женщину и врезался в угол дома. Женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.