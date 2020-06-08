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08.06.2020 13:24
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Власти Миннеаполиса, где погиб афроамериканец Флойд, решили распустить полицию

Городской совет города Миннеаполис, события в котором привели к массовым беспорядкам в США, решил расформировать полицейское отделение.

«Девять членов городского совета Миннеаполиса заявили собравшимся, что они «начнут процесс закрытия полицейского управления», — сообщает 8 июня местное издание Star Tribune.

Власти пообещали демонстрантам разработать «модель для обеспечения безопасности в Миннеаполисе». Депутаты заверили, что их голосов достаточно для принятия решения, так как всего 4 члена совета не высказались за.

Девяти голосов в поддержку хватит и для того, чтобы снять вето мэра города Джейкоба Фрея, который выступал против разгона полиции. Градоначальник накануне, как сообщает CBS, предложил реформировать полицию, в частности запретив им использовать удушающие приемы.

При этом Daly Mail подчеркивает, что у совета нет прямого контроля над полицейскими силами, однако он курирует финансирование департамента. Власти могли бы воздействовать на полицию, используя этот рычаг.

В послевоенной истории США редки случаи, когда полицию расформировали. Последний раз это произошло в 2012 году, когда в городе Камден, штат Нью-Джерси, ликвидировали отделение после череды коррупционных скандалов. После этого участок был создан заново.

25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.

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Комментарии (17)

Елена Владимирова
А не надо было негров угнетать
Athair
Чем ярче это будет, тем лучше. Примеры Зимбабве и ЮАР власти США пропустили мимо глаз - там отняли землю и средства производства у европейских фермеров, передали африканцам, и после этого сельское хозяйство просто издохло. Посмотрим, что будет в США - черный расизм ничем не лучше белого.
PS: на мой взгляд, в противостоянии евро- и афро- выиграют азиаты, не отягощенные толерастией и уравнительной моралью.
Ser_N0771
Хочешь сделать человеку хорошо? - сделай ему плохо, а потом верни как было...

Надо Миннеаполису гуманитарную помощь оказать - Росгвардию одолжить на недельку-две... (черный юмор)
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