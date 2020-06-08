Власти Миннеаполиса, где погиб афроамериканец Флойд, решили распустить полицию
Городской совет города Миннеаполис, события в котором привели к массовым беспорядкам в США, решил расформировать полицейское отделение.
«Девять членов городского совета Миннеаполиса заявили собравшимся, что они «начнут процесс закрытия полицейского управления», — сообщает 8 июня местное издание Star Tribune.
Власти пообещали демонстрантам разработать «модель для обеспечения безопасности в Миннеаполисе». Депутаты заверили, что их голосов достаточно для принятия решения, так как всего 4 члена совета не высказались за.
Девяти голосов в поддержку хватит и для того, чтобы снять вето мэра города Джейкоба Фрея, который выступал против разгона полиции. Градоначальник накануне, как сообщает CBS, предложил реформировать полицию, в частности запретив им использовать удушающие приемы.
При этом Daly Mail подчеркивает, что у совета нет прямого контроля над полицейскими силами, однако он курирует финансирование департамента. Власти могли бы воздействовать на полицию, используя этот рычаг.
В послевоенной истории США редки случаи, когда полицию расформировали. Последний раз это произошло в 2012 году, когда в городе Камден, штат Нью-Джерси, ликвидировали отделение после череды коррупционных скандалов. После этого участок был создан заново.
25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.