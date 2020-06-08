Власти Миннеаполиса, где погиб афроамериканец Флойд, решили распустить полицию

Власти пообещали демонстрантам разработать «модель для обеспечения безопасности в Миннеаполисе». Депутаты заверили, что их голосов достаточно для принятия решения, так как всего 4 члена совета не высказались за.

Девяти голосов в поддержку хватит и для того, чтобы снять вето мэра города Джейкоба Фрея, который выступал против разгона полиции. Градоначальник накануне, как сообщает CBS, предложил реформировать полицию, в частности запретив им использовать удушающие приемы.



При этом Daly Mail подчеркивает, что у совета нет прямого контроля над полицейскими силами, однако он курирует финансирование департамента. Власти могли бы воздействовать на полицию, используя этот рычаг.



В послевоенной истории США редки случаи, когда полицию расформировали. Последний раз это произошло в 2012 году, когда в городе Камден, штат Нью-Джерси, ликвидировали отделение после череды коррупционных скандалов. После этого участок был создан заново.