Партия Марин Ле Пен вернёт «Авиазапчасти» долг в 9 млн евро. Стороны пришли к мировому соглашению

Внимание на соответствующие документы в базе данных арбитражных судов 8 июня обратили внимание «Открытые медиа». По условиям соглашения «Национальное объединение» за пять дней выплачивает компании «Авиазапчасть» миллион евро, а до 20 сентября 2020 года — 389 тысяч евро в качестве процентов по кредиту. До декабря 2028 года равными долями партия вернёт 8,2 миллиона евро с учётом процентов. Российская сторона отказалась от требований о досрочном погашении задолжностей и не будет взыскивать штрафные санкции.

Компания «Авизапчасть» заключила мировое соглашение с партией «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен о выплате долга по кредиту в 9 миллионов евро.

Кредит французская партия взяла в «Первом чешско-российском банке» (ПЧРБ) в 2014 году. На тот момент организация называлась «Национальный фронт». Деньги в Евросоюзе и США она получить не смогла. Кредит объединения Ле Пен был выведен из ПЧРБ в 2016 году, после отзыва лицензии со стороны Центробанка. После этого права на требования по нему перешли сначала к компании «Конти», а затем к «Авиазапчасти».



Как отмечают «Открытые медиа», российская компания принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. В разное время там работали выходцы из спецслужб, в частности Герой России Евгений Бармянцев, разработавший марш-бросок батальона ВДВ в Косово в 1999 году, а также экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов.



Именно после займа 2014 года Марин Ле Пен обвиняли в зависимости от России. В 2018 году политик заняла второе место на выборах президента Франции.

