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08.06.2020 13:07
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом и заперся в библиотеке

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что заболел коронавирусом.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь», — сообщил он 8 июня в Instagram.

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Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает.

Публикация от Евгений Ройзман (@evgeniyroizman)

Ройзман попросил всех отнестись к инфекции серьезно: «Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!»

Ранее политик заявлял, что хочет вновь избираться в Госдуму от Партии перемен. Она не зарегистрирована Минюстом.

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