От 38 до 93 лет. Смольный рассказал о пятнадцати новых умерших от коронавируса

В число 15 новых погибших от коронавирусной инфекции в Петербурге, которых добавили в статистику 8 июня, вошли как майские, так и июньские смерти, сообщили в комитете по здравоохранению города.



«Больные скончались в мае — июне 2020 года. Среди них — 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет, и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание», — рассказали чиновники.



Накануне, 7 июня, в Смольном заявили, что у них нет уверенности, что изучены все апрельские смерти с подозрением на COVID-19, и они могут продолжать периодически появляться в статистике.

