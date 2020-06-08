От 38 до 93 лет. Смольный рассказал о пятнадцати новых умерших от коронавируса
В число 15 новых погибших от коронавирусной инфекции в Петербурге, которых добавили в статистику 8 июня, вошли как майские, так и июньские смерти, сообщили в комитете по здравоохранению города.
«Больные скончались в мае — июне 2020 года. Среди них — 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет, и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание», — рассказали чиновники.
Накануне, 7 июня, в Смольном заявили, что у них нет уверенности, что изучены все апрельские смерти с подозрением на COVID-19, и они могут продолжать периодически появляться в статистике.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18835 случаев заражения COVID-19. Умерли 392 человека, выздоровели 7 915. Подробнее обо всех событиях дня читайте в трансляции «Фонтанки».