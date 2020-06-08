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08.06.2020 12:57
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От 38 до 93 лет. Смольный рассказал о пятнадцати новых умерших от коронавируса

В число 15 новых погибших от коронавирусной инфекции в Петербурге, которых добавили в статистику 8 июня, вошли как майские, так и июньские смерти, сообщили в комитете по здравоохранению города.

«Больные скончались в мае — июне 2020 года. Среди них — 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет, и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание», — рассказали чиновники.

Накануне, 7 июня, в Смольном заявили, что у них нет уверенности, что изучены все апрельские смерти с подозрением на COVID-19, и они могут продолжать периодически появляться в статистике.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18835 случаев заражения COVID-19. Умерли 392 человека, выздоровели 7 915. Подробнее обо всех событиях дня читайте в трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

gencon
Смольный входит в список распространителей fake-news?
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