Водитель грузовика под Петербургом отправил другой грузовик в легковушку и погиб
Смертельное ДТП произошло утром 8 июня в Гатчинском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 10:25 на 72-м километре дороги А-120 «Южное полукольцо» мужчина 1976 года рождения на «Исузу», по предварительной версии, неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавший перед ним «Валдай» (ГАЗ) под управлением мужчины 1963 года рождения. «Валдай» откинуло вперёд, и он ударил двигавшуюся впереди «КИА» с водителем 1960 года рождения.
На кадрах «Дорожного инспектора» видно, как сплющило кабину «Исузу» и разворотило будку ГАЗа. «КИА», похоже, отделалась легче всех.
На месте ДТП до приезда Скорой помощи скончался водитель «Исузу».