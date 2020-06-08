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08.06.2020 12:55
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Водитель грузовика под Петербургом отправил другой грузовик в легковушку и погиб

Смертельное ДТП произошло утром 8 июня в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 10:25 на 72-м километре дороги А-120 «Южное полукольцо» мужчина 1976 года рождения на «Исузу», по предварительной версии, неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавший перед ним «Валдай» (ГАЗ) под управлением мужчины 1963 года рождения. «Валдай» откинуло вперёд, и он ударил двигавшуюся впереди «КИА» с водителем 1960 года рождения.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

На кадрах «Дорожного инспектора» видно, как сплющило кабину «Исузу» и разворотило будку ГАЗа. «КИА», похоже, отделалась легче всех.

На месте ДТП до приезда Скорой помощи скончался водитель «Исузу».

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Комментарии (1)

Юрий Сибоедов
Кто кого куда отправил? Фонтанка продолжает удивлять.
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