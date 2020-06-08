В Красноярском крае на плебисците по Конституции разыграют квартиры и автомобили
В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию проводят викторину на знание основного закона страны, в которой жители региона могут выиграть квартиры, автомобили или смартфоны. На розыгрыш 8 июня обратило внимание издание «ТВК «Красноярск».
Как указано на сайте викторины, она «направлена на вовлечение жителей края в изучение основного закона страны, принципов государственного устройства, прав и свобод гражданина РФ».
Принять участие в ней может каждый совершеннолетний житель с пропиской в регионе, бланк выдается в пунктах рядом с участками для плебисцита по поправкам, которые начнут работу 25 июня — в первый день «досрочного» голосования (сам плебисцит назначен на 1 июля).
Розыгрыш предполагает дорогостоящие призы: 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Викторина, указано на ее сайте, проводится по инициативе Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Информация, за чей счет закупаются призы, не указана.
Председателем ассоциации является президент краевой нотариальной палаты Светлана Зылевич. В январе 2020 года она вместе с сенатором Андреем Клишасом презентовала поправки в Конституцию на заседании Общественной палаты Красноярского края.
Напомним, согласно предложенным изменениям, сроки действующего президента России «обнуляются» — он сможет избраться еще два раза. Голосовать за поправки россиянам предстоит пакетно, возможности проголосовать против отдельных изменений не предоставляется.