В Красноярском крае на плебисците по Конституции разыграют квартиры и автомобили

В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию проводят викторину на знание основного закона страны, в которой жители региона могут выиграть квартиры, автомобили или смартфоны. На розыгрыш 8 июня обратило внимание издание «ТВК «Красноярск».



Как указано на сайте викторины, она «направлена на вовлечение жителей края в изучение основного закона страны, принципов государственного устройства, прав и свобод гражданина РФ».



Принять участие в ней может каждый совершеннолетний житель с пропиской в регионе, бланк выдается в пунктах рядом с участками для плебисцита по поправкам, которые начнут работу 25 июня — в первый день «досрочного» голосования (сам плебисцит назначен на 1 июля).

