Пострадавшие из-за отрицательных цен на нефть инвесторы требуют у Московской биржи 110 млн рублей
Инвесторы, получившие убытки из-за отрицательных цен на фьючерсы на нефть WTI, подали два коллективных иска к Московской бирже в Пресненский районный суд столицы. Об этом 8 июня сообщают «Ведомости».
Претензии к бирже возникли после того, как 20 апреля котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые в истории ушли в минус. Вечером тоже же дня Московская биржа (MOEX), на которой тоже торгуются эти контракты, перестала принимать заявки ниже $8,84 в соответствии со своими правилами о нижней границе ценового коридора. Инвесторы считают, что таким образом их лишили возможности влиять на ход торгов. На следующий день биржа не стала проводить торги по контрактам и провела расчет по цене минус $37,63 за баррель. По правилам MOEX, расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX.
Инвесторы требуют, чтобы биржа возместила им убытки, которые они оценивают в общую сумму в 110 млн рублей. В суд были направлены два иска — на 70 и 40 млн рублей. Они оба еще не зарегистрированы в картотеке суда.
Иск на большую сумму подан от лица 23 инвесторов. В качестве третьих лиц они попросили привлечь брокеров, которым они в итоге оказались должны: БКС, «Финам», ВТБ, «Открытие брокер», «Церих капитал менеджмент» и «Алор». Второй иск направило бюро Milton Legal тоже от лица 23 инвесторов. Среди третьих лиц указаны Национальный клиринговый центр (входит в группу «Московской биржи») и брокеры: «Финам», БКС, «Атон», «Открытие брокер», ВТБ, «Кит финанс» и Альфа-банк.
В начале июня цены на августовские фьючерсы на нефть марки Brent составляют более $42 за баррель, а WTI — более $39 за баррель.