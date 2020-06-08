Пострадавшие из-за отрицательных цен на нефть инвесторы требуют у Московской биржи 110 млн рублей

Инвесторы, получившие убытки из-за отрицательных цен на фьючерсы на нефть WTI, подали два коллективных иска к Московской бирже в Пресненский районный суд столицы. Об этом 8 июня сообщают «Ведомости».



Претензии к бирже возникли после того, как 20 апреля котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые в истории ушли в минус. Вечером тоже же дня Московская биржа (MOEX), на которой тоже торгуются эти контракты, перестала принимать заявки ниже $8,84 в соответствии со своими правилами о нижней границе ценового коридора. Инвесторы считают, что таким образом их лишили возможности влиять на ход торгов. На следующий день биржа не стала проводить торги по контрактам и провела расчет по цене минус $37,63 за баррель. По правилам MOEX, расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX.

