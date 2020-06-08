Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге продолжает постепенное снижение. «Яндекс», напомним, уже не показывает его на карте, заменив его «активностью на улицах городов мира». Но в ленте новостей «Яндекс для медиа» индекс обновляется. В описании проекта график посуточных изменений также обновляется. Видно, что до мартовских показателей индекса нам всё-таки ещё далеко.

Утром 8 июня в 09:10 индекс в Петербурге составлял 2,1 балла, хотя в предыдущий рабочий день в это время было 2,2 балла. В 11:40 он опустился до 1,1 против 1,4 в пятницу. При этом выходные не побили рекорд предыдущей субботы, 30 мая (2,4 балла). В субботу, 6 мая, было 2,5 балла, а вчера 2,6. Однако это ниже, чем в прошлое воскресенье (2,9 балла). В Москве индекс в выходные был ниже, чем в Петербурге.