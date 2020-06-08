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08.06.2020 12:24
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«Яндекс»: Активность петербуржцев неуклонно растёт, но до мартовского уровня далеко

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге продолжает постепенное снижение. «Яндекс», напомним, уже не показывает его на карте, заменив его «активностью на улицах городов мира». Но в ленте новостей «Яндекс для медиа» индекс обновляется. В описании проекта график посуточных изменений также обновляется. Видно, что до мартовских показателей индекса нам всё-таки ещё далеко.

Утром 8 июня в 09:10 индекс в Петербурге составлял 2,1 балла, хотя в предыдущий рабочий день в это время было 2,2 балла. В 11:40 он опустился до 1,1 против 1,4 в пятницу. При этом выходные не побили рекорд предыдущей субботы, 30 мая (2,4 балла). В субботу, 6 мая, было 2,5 балла, а вчера 2,6. Однако это ниже, чем в прошлое воскресенье (2,9 балла). В Москве индекс в выходные был ниже, чем в Петербурге.

Вчера по среднему уровню самоизоляции Петербург занял третье место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Возглавил рейтинг Красноярск с 3,1 балла, на последнем месте Челябинск и Казань — 2,3 балла.

Городская активность вчера тоже была выше, чем в прошлое воскресенье: 37 % от уровня активности, наблюдавшегося до распространения COVID-19, против 28 % 1 июня. Любопытно, что в Петербурге она оказалась ниже, чем в Москве (40 %) — здесь есть расхождение с индексом самоизоляции. Такое возможно, так как они считаются на основе разных данных. Самую высокую активность среди городов мира «Яндекс» вчера зафиксировал в Тель-Авиве — 82 %.

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Комментарии (1)

NikiMagnusson
Вернемся к https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam ближе к 12 июня )
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