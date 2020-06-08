Генпрокуратура: В пандемию количество недостоверной информации в Интернете выросло в 10 раз

Почти 200 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам из-за коронавирусных фейков направила Генпрокуратура РФ в Роскомнадзор за последние месяцы. Об этом в ведомстве сообщили 8 июня ТАСС.



«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщает надзорное ведомство.



К началу июня Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции.

