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08.06.2020 12:19
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Генпрокуратура: В пандемию количество недостоверной информации в Интернете выросло в 10 раз

Почти 200 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам из-за коронавирусных фейков направила Генпрокуратура РФ в Роскомнадзор за последние месяцы. Об этом в ведомстве сообщили 8 июня ТАСС.

«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщает надзорное ведомство.

К началу июня Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции.

Для сравнения: за весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 — в отношении фейков.

Так называемый «закон о фейках» вступил в силу 1 апреля 2020 года. Согласно документу, распространителям недостоверной информации грозит до 700 тысяч рублей штрафа и 3 лет ограничения свободы. В случае если это еще и повлечет вред здоровью — до 1,5 млн и 3 лет тюрьмы, если тяжкий вред или смерть — до 5 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.

За два месяца Генпрокуратура попросила, например, заблокировать дезинформацию о заболевших в Петербурге курсантах ФСБ и стреляющих военных на въезде в Мурино. А первое в России дело о коронавирусных фейках было возбуждено в Петербурге.

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Комментарии (4)

Ivan Topor
А достоверной, само собой, признать высочайше велено только указы роспотребнадзора, сумасшедшего оленевода и сбежавшего с лопатой.
gencon
Это сообщение Прокуратуры тоже включать в статистику ? )))))
260548761
Интернет: в пандемию количество нарушений закона прокураторуй возрасло в 10 раз.
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