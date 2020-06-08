Генпрокуратура: В пандемию количество недостоверной информации в Интернете выросло в 10 раз
Почти 200 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам из-за коронавирусных фейков направила Генпрокуратура РФ в Роскомнадзор за последние месяцы. Об этом в ведомстве сообщили 8 июня ТАСС.
«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщает надзорное ведомство.
К началу июня Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции.
Для сравнения: за весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 — в отношении фейков.
Так называемый «закон о фейках» вступил в силу 1 апреля 2020 года. Согласно документу, распространителям недостоверной информации грозит до 700 тысяч рублей штрафа и 3 лет ограничения свободы. В случае если это еще и повлечет вред здоровью — до 1,5 млн и 3 лет тюрьмы, если тяжкий вред или смерть — до 5 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.
За два месяца Генпрокуратура попросила, например, заблокировать дезинформацию о заболевших в Петербурге курсантах ФСБ и стреляющих военных на въезде в Мурино. А первое в России дело о коронавирусных фейках было возбуждено в Петербурге.