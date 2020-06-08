«Бессмертный полк» разыскивает родных ветерана и просит помочь петербуржцев
Специалисты петербургского «Бессмертного полка» просят горожан помочь в поисках родных ветерана. Как на странице в Facebook 8 июня написал руководитель регионального штаба движения Андрей Краснобаев, активистам передали фотографии, награды и документы на имя Барановского Викентия Августовича.
Предположительно, во время Великой Отечественной войны мужчина мог работать на оборонных заводах Кронштадта и Ленинграда, а после устроился старшим стропальщиком на Ленинградский металлический завод. Сейчас это филиал ОАО «Силовые машины». В одной из грамот, выданных руководством в 1959 году, сказано, что тогда Барановский трудился в 33 цехе. Среди военных наград ветерана есть медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в годы ВОВ».
Всех, кто знает что-либо о его родственниках и судьбе, «Бессмертный полк» просит сообщить по почте bpr78@polkrf.ru или в личном сообщении в социальных сетях главе регионального штаба в Петербурге Андрею Краснобаеву.