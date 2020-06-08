Умер мужчина, открывший стрельбу по прохожим на юго-западе Москвы

Мужчина, открывший стрельбу по прохожим на юго-западе Москвы, скончался от полученного при задержании огнестрельного ранения. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Следственный комитет.



Ранее сообщалось, что стрелявший находится в больнице и не может давать показания.



Как сообщали в пресс-службе столичного главка и Следственного комитета, мужчина начал стрелять из окна дома на улице Строителей в воскресенье вечером. Пострадали двое прохожих. Добровольно сдаться он отказался и устроил перестрелку с силовиками во время штурма квартиры, в результате чего был ранен сотрудник Росгвардии.

