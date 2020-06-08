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08.06.2020 10:49
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Умер мужчина, открывший стрельбу по прохожим на юго-западе Москвы

Мужчина, открывший стрельбу по прохожим на юго-западе Москвы, скончался от полученного при задержании огнестрельного ранения. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что стрелявший находится в больнице и не может давать показания.

Как сообщали в пресс-службе столичного главка и Следственного комитета, мужчина начал стрелять из окна дома на улице Строителей в воскресенье вечером. Пострадали двое прохожих. Добровольно сдаться он отказался и устроил перестрелку с силовиками во время штурма квартиры, в результате чего был ранен сотрудник Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Известно, что мужчина 1969 года рождения. По словам соседей, недавно он развелся с женой.

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Комментарии (3)

veteran78
Вот я должен бы по человечески сочувствовать раненному при исполнении но в свете последних событий с "гвардейцами " как то плохо сочувствуется.
SanNik
Обожаю пропаганду.
Вот такими сообщениями овец России будут постепенно убеждать, что сотрудникам Росгвардии можно убивать любого человека без суда.
Сначала будут убивать "маргиналов" под одобрение толпы.
А через полгода ту самую толпу, вписывая ее в "маргиналов".
Ничему людей жизнь не учит, точнее не людей, а овец.
По сути - это разрешение на убийство ПогонЩикам - волкам с погонами и оружием, одобренным Путиным
DEMOMON
Да и хрен с ним.
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