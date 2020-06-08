Статистика смертности от коронавируса в Петербурге резко пошла на спад
Пятнадцать человек с коронавирусом умерли в Петербурге за сутки, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это самая маленькая цифра за последние дни, когда городской комздрав перешел за новую методику подсчета.
В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев.
Всего на 8 июня в Северной столице в коронавирусном мартирологе 392 человека. За весь период в России от коронавируса скончался 5 971 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе 326 в Петербурге.
В Петербурге считают смерти от коронавируса по-новому с начала июня. Теперь в официальную статистику попадают не только те случаи, которые детально изучает комиссия, но и оперативные данные из больниц. Из-за новой методики цифры смертности резко подросли, и в один из дней составили больше 50 случаев. Впрочем, как предупреждали в комитете по здравоохранению, некоторые смерти позднее могут вычеркнуть из ковидного списка.