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08.06.2020 10:41
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Статистика смертности от коронавируса в Петербурге резко пошла на спад

Пятнадцать человек с коронавирусом умерли в Петербурге за сутки, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это самая маленькая цифра за последние дни, когда городской комздрав перешел за новую методику подсчета.

В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев.

Всего на 8 июня в Северной столице в коронавирусном мартирологе 392 человека. За весь период в России от коронавируса скончался 5 971 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе 326 в Петербурге.

В Петербурге считают смерти от коронавируса по-новому с начала июня. Теперь в официальную статистику попадают не только те случаи, которые детально изучает комиссия, но и оперативные данные из больниц. Из-за новой методики цифры смертности резко подросли, и в один из дней составили больше 50 случаев. Впрочем, как предупреждали в комитете по здравоохранению, некоторые смерти позднее могут вычеркнуть из ковидного списка.

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Комментарии (5)

Castor Troy
Рисуйте что хотите, хоть пиписьки на заборах, главное открывайте спортзалы, кафе и шмотки уже. А то ходим все как гоблины.
kuk-vasyusha
ох уж эта статистика)) брехня
Николай Невский
к первому июля такими темпами начнут все воскресать
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