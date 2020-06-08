Статистика смертности от коронавируса в Петербурге резко пошла на спад

Пятнадцать человек с коронавирусом умерли в Петербурге за сутки, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это самая маленькая цифра за последние дни, когда городской комздрав перешел за новую методику подсчета.

В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев.



Всего на 8 июня в Северной столице в коронавирусном мартирологе 392 человека. За весь период в России от коронавируса скончался 5 971 человек.



За последние сутки в России выявлено 8 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе 326 в Петербурге.