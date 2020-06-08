Мужчина на острове Русский нырнул в воду прямо в машине и выплыл с криком «Враги не дождутся»
Петербуржцы в 29-градусную жару могли бы позавидовать мужчине из Владивостока, который решительно открыл купальный сезон.
Как сообщают 8 июня местные СМИ со ссылкой на соцсети, 7 июня около 20 часов на Русском острове затонул седан. В районе Канала автомобиль вылетел с пирса в море и начал уходить под воду. Инцидент снимали на видео.
По словам очевидцев, из машины вылез мужчина, похоже, в нетрезвом состоянии. Свой заплыв он якобы сопровождал криками «Враги не дождутся», передаёт РИА VladNews. Судя по всему, никто не пострадал.