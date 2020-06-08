В Петербурге за сутки выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом. По России почти 9 тысяч заболевших

В Петербурге за последние сутки выявили 326 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 8 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по России зафиксировано 8985 новых заболевших. Москва по-прежнему удерживает лидерство по числу новых случаев за сутки. За 24 часа в городе нашли 2001 больного COVID-19. Вторую строчку оставила за собой Московская область с 751. Тройку замыкает Петербург. В городе с начала пандемии зафиксировано уже 18835 случаев коронавируса.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за 24 часа на COVID-19 проверили 12175 человек. Сейчас под наблюдением остаются 4368 граждан, из которых на самоизоляции — 845, а 226 — в обсерваторе.