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08.06.2020 10:38
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В Петербурге за сутки выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом. По России почти 9 тысяч заболевших

В Петербурге за последние сутки выявили 326 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 8 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по России зафиксировано 8985 новых заболевших. Москва по-прежнему удерживает лидерство по числу новых случаев за сутки. За 24 часа в городе нашли 2001 больного COVID-19. Вторую строчку оставила за собой Московская область с 751. Тройку замыкает Петербург. В городе с начала пандемии зафиксировано уже 18835 случаев коронавируса.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за 24 часа на COVID-19 проверили 12175 человек. Сейчас под наблюдением остаются 4368 граждан, из которых на самоизоляции — 845, а 226 — в обсерваторе.

В России с начала пандемии выявили 476658 заболевших COVID-19. Это третий показатель в мире после Бразилии (692 тысячи) и США (1,94 миллиона). В РФ 5971 человек умер от инфекции, а 230688 удалось выздороветь.

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Комментарии (5)

footballer12
Вчера 8984, сегодня 8985. Походу они сами понимают, что их цифрам вообще уже никто не верит и нужны они чисто для галочки.
Олюшка_412
Что же тогда заболевшим в госпитализации отказывают, если все так хорошо, где полупустые больницы?
dragvs
Т.е. ситуация критическая, заболеваемость неделями находится на своем пике и не спадает.
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