Бар дома. Россияне стали покупать больше алкоголя для коктейлей во время самоизоляции

Продажи алкогольных напитков в России выросли во время пандемии. Все больше россиян интересуют компоненты для изготовления коктейлей.



«В апреле 2020 года темпы продаж почти всех категорий спиртного оказались выше среднегодовых значений. <...> Сильнее всего выросли розничные продажи джина <...>. В апреле 2020 года было продано на 85 % больше напитка (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. На втором и третьем месте по темпам роста — вермут и ром, продажи которых в апреле 2020-го выросли на 38 и 33 % соответственно», — приводит 8 июня результаты исследования Nielsen журнал Forbes.

