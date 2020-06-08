Бар дома. Россияне стали покупать больше алкоголя для коктейлей во время самоизоляции
Продажи алкогольных напитков в России выросли во время пандемии. Все больше россиян интересуют компоненты для изготовления коктейлей.
«В апреле 2020 года темпы продаж почти всех категорий спиртного оказались выше среднегодовых значений. <...> Сильнее всего выросли розничные продажи джина <...>. В апреле 2020 года было продано на
Аналитики указывают, что интерес к не самым привычным напиткам может свидетельствовать о том, что россияне стали самостоятельно готовить коктейли дома во время закрытия баров.
При этом выросли продажи и в других категориях: шампанского — на