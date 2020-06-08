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08.06.2020 10:29
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Бар дома. Россияне стали покупать больше алкоголя для коктейлей во время самоизоляции

Продажи алкогольных напитков в России выросли во время пандемии. Все больше россиян интересуют компоненты для изготовления коктейлей.

«В апреле 2020 года темпы продаж почти всех категорий спиртного оказались выше среднегодовых значений. <...> Сильнее всего выросли розничные продажи джина <...>. В апреле 2020 года было продано на 85 % больше напитка (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. На втором и третьем месте по темпам роста — вермут и ром, продажи которых в апреле 2020-го выросли на 38 и 33 % соответственно», — приводит 8 июня результаты исследования Nielsen журнал Forbes.

Аналитики указывают, что интерес к не самым привычным напиткам может свидетельствовать о том, что россияне стали самостоятельно готовить коктейли дома во время закрытия баров.

При этом выросли продажи и в других категориях: шампанского — на 23 %, виски — на 19 %, водки — на 9 %, а пива — на 7 %.

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