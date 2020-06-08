В квартире мужчины, стрелявшего по прохожим в Москве, нашли бутылки из-под алкоголя и ноотроп
Мужчина, открывший стрельбу по прохожим на юго-западе Москвы, пока не может давать показания. Он ранен и находится в больнице.
«Он ранен в бок. Ему оказывается медицинская помощь. Пока допрос невозможен», — сообщил 8 июня РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщали в пресс-службе столичного главка и Следственного комитета, мужчина начал стрелять из окна дома на улице Строителей в воскресенье вечером. Огнестрельные ранения получили двое прохожих. Добровольно сдаться нарушитель отказался и устроил перестрелку с силовиками во время штурма квартиры, в результате чего пострадал сотрудник Росгвардии.
В квартире стрелявшего, как рассказали агентству в СК, нашли пустые бутылки из-под крепкого алкоголя и ноотропный препарат. Со слов соседей, мужчина недавно развелся с женой.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкция последней статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.