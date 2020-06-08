В квартире мужчины, стрелявшего по прохожим в Москве, нашли бутылки из-под алкоголя и ноотроп

Мужчина, открывший стрельбу по прохожим на юго-западе Москвы, пока не может давать показания. Он ранен и находится в больнице.



«Он ранен в бок. Ему оказывается медицинская помощь. Пока допрос невозможен», — сообщил 8 июня РИА Новости источник в правоохранительных органах.



Как сообщали в пресс-службе столичного главка и Следственного комитета, мужчина начал стрелять из окна дома на улице Строителей в воскресенье вечером. Огнестрельные ранения получили двое прохожих. Добровольно сдаться нарушитель отказался и устроил перестрелку с силовиками во время штурма квартиры, в результате чего пострадал сотрудник Росгвардии.

