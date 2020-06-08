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08.06.2020 10:15
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Пациент Елизаветинской больницы в реанимации ранил двоих. Хирургический инструмент у врачей выкрал ночью

Пациент в реанимации Елизаветинской больницы на улице Вавиловых,14, напал на двоих петербуржцев, которые лечились вместе с ним. Для этого около трёх часов ночи он украл у врачей острый хирургический инструмент.

Как 8 июня стало известно «Фонтанке», виновник произошедшего, 43-летний безработный, накануне похитил из процедурного кабинета троекар, ранил в живот 64-летнюю женщину и повредил колено другой 60-летней пациентке, которая в тяжёлом состоянии находилась в отделении интенсивной терапии № 1.

Наряд полиции прибыл в клинику около 12:40 дня, примерно через час после сообщения о случившемся. Мужчину оставили в Елизаветинской больнице.

Сообщается, что в перевозбуждённом и невменяемом состоянии он будет постоянно находиться под присмотром специалистов. У него диагностирован цирроз печени. Жизням пострадавших от его действий пенсионеров ничего не угрожает.

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Комментарии (4)

Светлана Калыкова
Больницы превратились в зону повышенной опасности.
DEMOMON
Может не троекар, а троакар?
zoyd1
Приехали через час...ну это тогда, когда их жизням и здоровью точно ничего не стало угрожать...хорошо что вообще приехали
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