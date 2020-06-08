Пациент Елизаветинской больницы в реанимации ранил двоих. Хирургический инструмент у врачей выкрал ночью
Пациент в реанимации Елизаветинской больницы на улице Вавиловых,14, напал на двоих петербуржцев, которые лечились вместе с ним. Для этого около трёх часов ночи он украл у врачей острый хирургический инструмент.
Как 8 июня стало известно «Фонтанке», виновник произошедшего, 43-летний безработный, накануне похитил из процедурного кабинета троекар, ранил в живот 64-летнюю женщину и повредил колено другой 60-летней пациентке, которая в тяжёлом состоянии находилась в отделении интенсивной терапии
Наряд полиции прибыл в клинику около 12:40 дня, примерно через час после сообщения о случившемся. Мужчину оставили в Елизаветинской больнице.
Сообщается, что в перевозбуждённом и невменяемом состоянии он будет постоянно находиться под присмотром специалистов. У него диагностирован цирроз печени. Жизням пострадавших от его действий пенсионеров ничего не угрожает.