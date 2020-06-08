Пациент Елизаветинской больницы в реанимации ранил двоих. Хирургический инструмент у врачей выкрал ночью

Пациент в реанимации Елизаветинской больницы на улице Вавиловых,14, напал на двоих петербуржцев, которые лечились вместе с ним. Для этого около трёх часов ночи он украл у врачей острый хирургический инструмент.



Как 8 июня стало известно «Фонтанке», виновник произошедшего, 43-летний безработный, накануне похитил из процедурного кабинета троекар, ранил в живот 64-летнюю женщину и повредил колено другой 60-летней пациентке, которая в тяжёлом состоянии находилась в отделении интенсивной терапии № 1.

