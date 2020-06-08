Трое иностранцев задержаны за массовую драку в Ломоносове. Двое местных жителей — в больнице

Полиция Петродворцового района разбирается в причинах групповой драки в Ломоносове. Трое в отделе, двое — в больнице.



Как стало известно «Фонтанке», в ночь с 7 на 8 июня в единую службу спасения поступила информация о том, что у дома 41 по Нагорной улице в Ломоносове драка.



Прибывшие на место наряды полиции, ГИБДД и ОВО около 0:20 задержали трех граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 28 лет, причем один из них в день конфликта праздновал свой день рождения. Все они прибыли в 2019 году в РФ с целью работы и были зарегистрированы в одном из домов по той же Нагорной улице.

