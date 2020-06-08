Спор таксиста из-за бесконтактной оплаты поездки в Петербурге лишил его машины и довел до больницы
Мужчину и женщину, которые избили таксиста и угнали его машину, ищут полицейские Кировского района.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 июня, в ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что у дома 147, корпус 2, по проспекту Народного Ополчения лежит человек.
Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что мужчину уже увезли в больницу.
В стационаре уточнили, что в час ночи 7 июня к ним доставили 25-летнего пациента в тяжелом состоянии.
Полиция смогла установить, что пострадавший — таксист, который в ночь с субботы на воскресенье у дома 15, корпус 2, по улице Современников в поселке Новогорелово забрал пару — мужчину и женщину. Когда поездка была завершена, у пассажиров и водителя возник конфликт из-за бесконтактной оплаты за поездку. Пара решила разрешить его кулаками: мужчину избили и выбросили из машины, очнулся он уже в медицинском учреждении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.