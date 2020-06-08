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08.06.2020 09:34
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Спор таксиста из-за бесконтактной оплаты поездки в Петербурге лишил его машины и довел до больницы

Мужчину и женщину, которые избили таксиста и угнали его машину, ищут полицейские Кировского района.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 июня, в ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что у дома 147, корпус 2, по проспекту Народного Ополчения лежит человек.

Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что мужчину уже увезли в больницу.

В стационаре уточнили, что в час ночи 7 июня к ним доставили 25-летнего пациента в тяжелом состоянии.

Полиция смогла установить, что пострадавший — таксист, который в ночь с субботы на воскресенье у дома 15, корпус 2, по улице Современников в поселке Новогорелово забрал пару — мужчину и женщину. Когда поездка была завершена, у пассажиров и водителя возник конфликт из-за бесконтактной оплаты за поездку. Пара решила разрешить его кулаками: мужчину избили и выбросили из машины, очнулся он уже в медицинском учреждении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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