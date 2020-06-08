Новая Зеландия отменила все коронавирусные ограничения внутри страны

Как в понедельник пишет The Sydney Morning Herald , премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что теперь все силы будут направлены на восстановление экономики Новой Зеландии. В стране начинают работу все предприятия, полностью восстанавливается транспортное сообщение.

Новая Зеландия первой из стран отменяет все коронавирусные ограничения, помимо закрытых границ. Больше не соблюдать социальное дистанцирование и проводить массовые мероприятия с любым количеством участников гражданам можно с полуночи 8 июня.

Ограничительные меры из-за пандемии действуют только для приезжающих. Так, на границе все проходят тестирование, людей отправляют на обязательный 14-дневный карантин.

В понедельник органы здравоохранения сообщили о выздоровлении последнего пациента с подтверждённым вирусом, новых случаев заболевания в стране не было зафиксировано уже 17 дней.

За всё время эпидемии СOVID-19 на архипелаге заболели 1504 человека.

В Европе отменять ограничения одной из первых начала Чехия. С конца мая там можно проводить массовые мероприятия, начали открываться кафе и рестораны. С 5 июня жителям разрешено беспрепятственно выезжать за пределы страны, например, в Австрию, Венгрию, Германию и Словакию. Список «безопасных» маршрутов пополнится 15 июня.