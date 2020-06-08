Четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян, и ещё один дополнительный выходной — в конце месяца
На этой неделе, с 8 по 14 июня, большинство россиян отработают только четыре дня. Пятница становится выходным днём в связи с празднованием 12 июня Дня России.
Как напоминает 8 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Роструд, четверг, 11 июня, как предпраздничный день будет сокращён на час, а затем начнутся три выходных.
24 июня также объявлен нерабочим днём из-за проведения парада Победы. Соответствующий указ президент Путин подписал 29 мая. Правда, вторник, 23 июня, предпраздничным не считается, и сокращать его не будут.
Удлинённые выходные не скажутся на размере зарплат граждан. «Месячная зарплата работников не снижается. При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», — пояснили ТАСС в пресс-службе Роструда.