Четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян, и ещё один дополнительный выходной — в конце месяца

На этой неделе, с 8 по 14 июня, большинство россиян отработают только четыре дня. Пятница становится выходным днём в связи с празднованием 12 июня Дня России.

Как напоминает 8 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Роструд, четверг, 11 июня, как предпраздничный день будет сокращён на час, а затем начнутся три выходных.

24 июня также объявлен нерабочим днём из-за проведения парада Победы. Соответствующий указ президент Путин подписал 29 мая. Правда, вторник, 23 июня, предпраздничным не считается, и сокращать его не будут.