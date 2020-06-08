Вечер «дорогих» ДТП в Петербурге: два «Ягуара» сошли с дистанции в 2 км друг от друга, один сбил женщину
Два «Ягуара» попали в ДТП за один вечер неподалёку друг от друга, в Невском районе Санкт-Петербурга. В другом районе, как уже сообщала «Фонтанка», разбилась «Феррари».
На перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и переулка Матюшенко вечером 7 июня столкнулись попутные «Ягуар» и «Рено». Как рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Ягуар» вопреки требованиям разметки двигался по трамвайным рельсам, «Рено» поворачивал налево в переулок из левого ряда. После столкновения «Ягуар» вылетел на тротуар, где сбил женщину, которая собиралась переходить дорогу.
По словам Олега, она пролетела пару метров и ударилась о железную ограду, её увезли на машине реанимации. «От удара повреждён забор. Когда девушку увезли, приехал её муж», - добавляет Анастасия.
В паре километров от этой аварии, на перекрёстке проспекта Александровской Фермы и улицы Бабушкина, примерно в то же время «Ягуар» не разъехался с маршруткой. Как видно на фотографиях в «ДТП и ЧП», была сбита опора дорожного знака, у легкового автомобиля вырвало колесо. Вместо треугольника аварийной остановки на дороге положили табурет. О пострадавших не сообщается.
В тот же вечер в тяжёлое ДТП на Петроградской стороне попала «Феррари». На перекрёстке Большого проспекта и Введенской улицы такси «Фольксваген Поло» не пропустил спорткар, авария попала на видео. Водитель «Поло» скончался, его пассажирка и водитель «Феррари» были госпитализированы.