Два «Ягуара» попали в ДТП за один вечер неподалёку друг от друга, в Невском районе Санкт-Петербурга. В другом районе, как уже сообщала «Фонтанка», разбилась «Феррари».

На перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и переулка Матюшенко вечером 7 июня столкнулись попутные «Ягуар» и «Рено». Как рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Ягуар» вопреки требованиям разметки двигался по трамвайным рельсам, «Рено» поворачивал налево в переулок из левого ряда. После столкновения «Ягуар» вылетел на тротуар, где сбил женщину, которая собиралась переходить дорогу.