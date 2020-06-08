В Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда
Законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда разработали в Госдуме. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутат Андрей Свинцов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, и сенатор Сергей Леонов.
По мнению авторов законопроекта, часовая ставка, рассчитанная исходя из уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), является слишком низкой. Она составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Депутаты предлагают установить размер оплаты труда в стране не менее 150 рублей в час для работающих по срочным договорам неполный рабочий день.
«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды», — говорится в пояснительной записке к документу.
Депутаты считают, что в условиях пандемии законопроект позволит повысить доходы россиян.