В Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда разработали в Госдуме. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутат Андрей Свинцов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, и сенатор Сергей Леонов.

По мнению авторов законопроекта, часовая ставка, рассчитанная исходя из уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), является слишком низкой. Она составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Депутаты предлагают установить размер оплаты труда в стране не менее 150 рублей в час для работающих по срочным договорам неполный рабочий день.