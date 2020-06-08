Пункт об обнулении президентских сроков пропустили на сайте для голосования по поправкам в Конституцию

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев не нашел на первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) поправки в статью .81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах. Об этом пишет «Медиазона» 8 июня.



Появившийся в сети портал 2020og.ru рассказывает о сути новых поправок в Конституцию, как и когда голосовать через интернет. В блоке о том, какие есть поправки, изначально было 15 тематических разделов с кратким изложением изменений в главный закон страны. Ни в одном из 15 блоков не было упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина.

