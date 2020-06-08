Пункт об обнулении президентских сроков пропустили на сайте для голосования по поправкам в Конституцию
Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев не нашел на первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) поправки в статью .81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах. Об этом пишет «Медиазона» 8 июня.
Появившийся в сети портал 2020og.ru рассказывает о сути новых поправок в Конституцию, как и когда голосовать через интернет. В блоке о том, какие есть поправки, изначально было 15 тематических разделов с кратким изложением изменений в главный закон страны. Ни в одном из 15 блоков не было упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина.
Как сообщают «Ведомости», в первоначальной версии в седьмом пункте говорилось лишь о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, иметь счета и ценности в зарубежных банках. И лишь после сообщений СМИ в него добавили фразу «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Лишь к вечеру 7 июня на сайте появилась сноска о том, что добавлена информация об изменении текста на портале.
Действующая редакция Конституции РФ не позволяла Владимиру Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением о внесении в основной закон поправку, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены. Её инициативу поддержал президент Владимир Путин с оговоркой, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам. Конституционный суд поправку об обнулении сроков признал законной.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса. Новой датой голосования названо 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа:за и против.