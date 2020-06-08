В Москве мужчина из окна дома открыл огонь по прохожим, а после устроил перестрелку с силовиками

В пресс-службе столичного главка 8 июня рассказали, что в воскресенье около 22:00 часов из окна дома 5 корпус 3 по улице Строителей мужчина открыл огонь по людям. По предварительной информации, пострадали два человека. На место приехали сотрудники СОБРа и Росгвардии.

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома на юго-западе Москвы вечером 7 июня. Пострадали два человека. Добровольно сдаться он отказался и также устроил перестрелку с сотрудниками спецподразделений, которые штурмовали его квартиру.

В Следственном комитете Москвы уточнили, что добровольно сдаться мужчина не пожелал и во время спецоперации по задержанию начал отстреливаться от силовиков, те также применили оружие. По информации телеканала «360», стрелок получил ранение и был госпитализирован.



Столичные следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»), а также по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).



Мотивы стрелявшего, также как и тип оружия, пока не называются. По информации СМИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и у него имеются проблемы с психикой.

