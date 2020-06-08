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08.06.2020 08:00
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В Москве мужчина из окна дома открыл огонь по прохожим, а после устроил перестрелку с силовиками

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома на юго-западе Москвы вечером 7 июня. Пострадали два человека. Добровольно сдаться он отказался и также устроил перестрелку с сотрудниками спецподразделений, которые штурмовали его квартиру.

В пресс-службе столичного главка 8 июня рассказали, что в воскресенье около 22:00 часов из окна дома 5 корпус 3 по улице Строителей мужчина открыл огонь по людям. По предварительной информации, пострадали два человека. На место приехали сотрудники СОБРа и Росгвардии.

В Следственном комитете Москвы уточнили, что добровольно сдаться мужчина не пожелал и во время спецоперации по задержанию начал отстреливаться от силовиков, те также применили оружие. По информации телеканала «360», стрелок получил ранение и был госпитализирован.

Столичные следователи возбудили три уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ст. 213 УК России («Хулиганство»), а также по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Мотивы стрелявшего, также как и тип оружия, пока не называются. По информации СМИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и у него имеются проблемы с психикой.

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Комментарии (3)

sakorol
3-я ул .Строителей,знаковый адрес
260786601
Очередной повод по ужесточению контроля за оборотом гражданского оружия...
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