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08.06.2020 07:40
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Не более 30 миллионов рублей в год. «Ъ» узнал о планах ограничить вознаграждение для топ-менеджеров госкомпаний

Идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций обсуждают в правительстве России, утверждает 8 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме.

По данным издания, совокупный годовой доход топ-менеджеров предлагают ограничить уровнем трехкратного денежного содержания премьера-министра. При этом денежное вознаграждение не должно превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения будет устанавливать только президент.

Также газета пишет, что уровень зарплат топ-менеджеров планируют привязать к короткому перечню показателей эффективности (KPI). Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.

В «Роснефти», «Газпроме», «Газпром нефти» и «Аэрофлоте» отказались от комментариев. В «Транснефти» “Ъ” сообщили, что незнакомы с инициативой.

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Комментарии (10)

Маэстро
Как же можно прожить всего за 30 миллионов рублей в год? Бедняги! Россияне! Скинемся, поможем бедным топ-менеджерам!
COVID-2036
когда речь заходит о доходах россиян, президент почему-то начинает рассказывать о том, что среднеросс не должен получать как в Германии, чтобы считалось, что он - средний класс. так что 17 000 руб./месяц - средний класс. когда рассказывает про топ-менеджеров российских государственных корпораций - ссылается на то, что топы должны получать, как топы в Германии. а то эти эффективные менеджеры тут же будут перекуплены зарубежными корпорациями (как будто там не хватает своих бестолочей, родственников, воров и коррупционеров).
aaignat
Оклад 30-ка. А остальное, как премии или ещё какие бонусы, распишут
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