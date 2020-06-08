Не более 30 миллионов рублей в год. «Ъ» узнал о планах ограничить вознаграждение для топ-менеджеров госкомпаний

Идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций обсуждают в правительстве России, утверждает 8 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме.



По данным издания, совокупный годовой доход топ-менеджеров предлагают ограничить уровнем трехкратного денежного содержания премьера-министра. При этом денежное вознаграждение не должно превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения будет устанавливать только президент.



Также газета пишет, что уровень зарплат топ-менеджеров планируют привязать к короткому перечню показателей эффективности (KPI). Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.

