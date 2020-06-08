В ближайшие дни в Санкт-Петербурге, как и предсказывал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сохранится очень тёплая погода. Похолодание возможно ближе к концу недели.



Сегодня, 8 июня, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает переменную облачность, кратковременные дожди, а днём местами даже грозы с порывистым ветром. Тепло даже ночью, плюс 15-17 градусов, днём же воздух прогреется до 27-29, лишь на побережье Финского залива местами 25 градусов.

