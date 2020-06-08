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08.06.2020 07:30
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Настоящее лето: в Петербурге жара до плюс 29 и грозы

Лысухи. Автор Антон Кубышкин / <b class="_"><a href="https://vk.com/bird_spb" class="_">Птицы СПб и России</a> /&nbsp;<a href="https://vk.com/bird_spb" class="_">https://vk.com/bird_spb</a>&nbsp;</b>
Лысухи. Автор Антон Кубышкин / Птицы СПб и Россииhttps://vk.com/bird_spb 

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге, как и предсказывал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сохранится очень тёплая погода. Похолодание возможно ближе к концу недели.

Сегодня, 8 июня, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает переменную облачность, кратковременные дожди, а днём местами даже грозы с порывистым ветром. Тепло даже ночью, плюс 15-17 градусов, днём же воздух прогреется до 27-29, лишь на побережье Финского залива местами 25 градусов.

Обычно 8 июня температура воздуха в Петербурге колеблется в пределах от плюс 8 до плюс 22 градусов, показывает история погодных наблюдений за 58 лет. Чаще бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 8 июня случилось в 1982 году, минимальная дневная температура составила плюс 4 градуса, а самое тёплое – в 1998 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».

Завтра грозы могут пройти и днём и ночью, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, в Ленобласти до плюс 31 градуса. 10 июня в городе на один градус прохладнее, слабый ветер, снова солнце и небольшие дождики.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Лысухи. Автор Антон Кубышкин / <b class="_"><a href="https://vk.com/bird_spb" class="_">Птицы СПб и России</a> /&nbsp;<a href="https://vk.com/bird_spb" class="_">https://vk.com/bird_spb</a>&nbsp;</b>
Лысухи. Автор Антон Кубышкин / Птицы СПб и Россииhttps://vk.com/bird_spb 
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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