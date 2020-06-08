В ближайшие дни в Санкт-Петербурге, как и предсказывал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сохранится очень тёплая погода. Похолодание возможно ближе к концу недели.
Сегодня, 8 июня, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает переменную облачность, кратковременные дожди, а днём местами даже грозы с порывистым ветром. Тепло даже ночью, плюс 15-17 градусов, днём же воздух прогреется до 27-29, лишь на побережье Финского залива местами 25 градусов.
Обычно 8 июня температура воздуха в Петербурге колеблется в пределах от плюс 8 до плюс 22 градусов, показывает история погодных наблюдений за 58 лет. Чаще бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 8 июня случилось в 1982 году, минимальная дневная температура составила плюс 4 градуса, а самое тёплое – в 1998 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».
Завтра грозы могут пройти и днём и ночью, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, в Ленобласти до плюс 31 градуса. 10 июня в городе на один градус прохладнее, слабый ветер, снова солнце и небольшие дождики.