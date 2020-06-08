Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 7 миллионов человек

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило семь миллионов человек к утру 8 июня. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса

По данным университета на 07.00 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 7 009 065, по меньше мере 402 730 пациентов с коронавирусом скончались.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 942 363, а также свыше 110 тысяч смертельных исходов. На втором месте Бразилия, где болеют 691 758 человек. Россия на третьем месте с 467 073 случаями.