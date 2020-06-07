За убийство подростка задержан житель Приморского района. Друзья погибшего говорят, что всё из-за шума

Конфликт в Приморском районе Петербурга между компанией молодых людей и мужчиной закончился уголовным делом об убийстве. По словам подростков, взрослый слишком бурно отреагировал на ночное веселье.



О задержании 49-летнего петербуржца сообщает городской Следственный комитет. Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 7 июня в парадной одного из домов по Лыжному переулку он жестоко избил 17-летнего подростка, а также не менее двух раз ударил его ножом. От полученных травм юноша скончался в карете скорой помощи.



Мужчина задержан на двое суток, обвинение ему собираются предъявить в ближайшее время. В группе «Соседи СПЧ Приморского района» друзья погибшего рассказывают предысторию. С их слов, сосед разругался с компанией ребят от 14 до 18 лет, которые, по его мнению, вели себя непозволительно шумно для трёх часов ночи. 17-летний якобы вступился за своего приятеля и получил два удара ножом.

