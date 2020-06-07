Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище в Ленобласти. Погибло под миллион мальков

Прокладка подвода к «Северному потоку-2» обернулась экологической катастрофой в реке Хревица в Ленинградской области. Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги ценой в 500 млн рублей, сообщает 7 июня 47 News.

По словам местных жителей, вода реке, которая была когда-то чистой, почернела, рыба гниёт. Материалы о загрязнении реки Хревица, поступившие из Пустомержского поселения Кингисеппского района, природоохранная прокуратура Ленобласти начнёт изучать 8 июня.



По предварительным данным, причиной загрязнения стала прокладка подрядчиками Газпрома подвода к «Северному потоку-2» в районе деревни Село Среднее. Как выяснила местная администрация, русло реки было перегорожено, а вода пущена по трубам. По словам опрошенных чиновниками рабочих, работы ведёт компания «Ленгазспецстрой». На фотографиях видна и техника с маркировкой компании «Стройгазмонтаж».

