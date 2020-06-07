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07.06.2020 21:35
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Грязь от «Северного потока» сползает в водохранилище в Ленобласти. Погибло под миллион мальков

Прокладка подвода к «Северному потоку-2» обернулась экологической катастрофой в реке Хревица в Ленинградской области. Погибло около 1 млн мальков лосося и кумжи из Красной книги ценой в 500 млн рублей, сообщает 7 июня 47 News.

По словам местных жителей, вода реке, которая была когда-то чистой, почернела, рыба гниёт. Материалы о загрязнении реки Хревица, поступившие из Пустомержского поселения Кингисеппского района, природоохранная прокуратура Ленобласти начнёт изучать 8 июня.

По предварительным данным, причиной загрязнения стала прокладка подрядчиками Газпрома подвода к «Северному потоку-2» в районе деревни Село Среднее. Как выяснила местная администрация, русло реки было перегорожено, а вода пущена по трубам. По словам опрошенных чиновниками рабочих, работы ведёт компания «Ленгазспецстрой». На фотографиях видна и техника с маркировкой компании «Стройгазмонтаж».

Лососёвый завод Северо-Западного филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод» в посёлках Ивановское и Поречье, который находится в 10-12 км от места прохода подвода к «Северному потоку-2» сквозь реку Хревица, свои потери оценил в 467 млн рублей. После выбросов глины, первые из которых произошли в конце мая, из миллиона мальков атлантического лосося и балтийской кумжи выжили 150 тысяч.

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Комментарии (7)

Nationalverrater_2
Норм. Прибыли - в карман корешей Спасителя Отечества. Убытки - на терпил. 86 %й пипл хавает.
dragvs
Ну а что вы хотели, сейчас же не год экологии. Путинизм еще и не такое принесет.
any_5e4cfc41eb9fb
Мы все эти мальки...
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