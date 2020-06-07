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07.06.2020 20:55
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СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне в Приморье

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале в городе Артеме, сообщает 7 июня «РИА Новости» представитель управления МВД по региону Ирина Сырова.

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь.

«Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», — приводит агентство комментарий Сыровой.

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