СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне в Приморье

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале в городе Артеме, сообщает 7 июня «РИА Новости» представитель управления МВД по региону Ирина Сырова.

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье. На кадрах видно, как в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина. Он упирается ногами в звезду в центре чаши, где горит Вечный огонь.