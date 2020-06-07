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07.06.2020 20:40
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Пожарные ведром вычерпали утят из канализационного колодца

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Белгородской области пожарные спасли диких утят. Малыши угодили в пустой канализационный колодец и к спасателям обратилась женщина, которая никак не могла самостоятельно их достать.

Как уточнили 7 июня в МЧС России, в их структуре нет специальной службы, которая занимается оказанием помощи животным, и обычно в компетенцию пожарных и спасателей подобные случаи не входят. Но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники откликнулись на просьбу.

Один из огнеборцев с помощью штурмовой лестницы спустился в колодец, собрал маленьких пленников в ведро и вызволил их из западни. Затем утят передали обратившейся к спасателям женщине, которая вернула их в естественную среду обитания.

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Комментарии (4)

dozer_666
А где папа-ут?
260965961
А где мама-утка?
Агроном аэродрома
Позитив!
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