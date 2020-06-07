Для посещения ряда пляжей Германии на побрежье Балтийского моря нужно будет подать заявку через специальное приложение для смартфонов. Об этом 7 июня сообщает Deutche Welle со ссылкой на главу правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэля Гюнтера.

Доступ на пляжи будет под контролем. По словам Гюнтера, власти не допустят, чтобы отдыхающие «теснились словно сардины в банке».