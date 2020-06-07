FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +24
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19«Девять месяцев» за 20 минут
07.06.2020 20:27
0
Печать

В Германии места на балтийских пляжах придётся резервировать через приложение

Для посещения ряда пляжей Германии на побрежье Балтийского моря нужно будет подать заявку через специальное приложение для смартфонов. Об этом 7 июня сообщает Deutche Welle со ссылкой на главу правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэля Гюнтера.

Доступ на пляжи будет под контролем. По словам Гюнтера, власти не допустят, чтобы отдыхающие «теснились словно сардины в банке».

Отметим, что на некоторые пляжи Лазурного берега Франции, например, для соблюдения социальной дистанции разделили на зоны примерно два на два метра.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний