Под брендом «Аладушкин». На Маршала Тухачевского пожар накалили обстановку на хлебозаводе
Конвейерная лента загорелась на пищевом производстве в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 июня. Пожар выгнал на улицу более ста человек, пострадавших среди них нет.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Маршала Тухачевского, 24, поступил на пульт дежурного в начале восьмого вечера. В здании пищевого производства на третьем этаже вспыхнула конвейерная лента, огонь распространился на 10 квадратных метров.
Более ста сотрудников эвакуировали, никто из них не пострадал. В 19:44 силами четырёх расчётов 18 пожарных огонь локализован.
На Маршала Тухачевского, 24, находится хлебозавод ЗАО «Охтинское» и группа компаний «Дарница». Согласно сайту производства, там пекут хлебобулочные изделия под брендом «Аладушкин».