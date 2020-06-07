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07.06.2020 20:14
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Печать

Под брендом «Аладушкин». На Маршала Тухачевского пожар накалили обстановку на хлебозаводе

Конвейерная лента загорелась на пищевом производстве в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 июня. Пожар выгнал на улицу более ста человек, пострадавших среди них нет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Маршала Тухачевского, 24, поступил на пульт дежурного в начале восьмого вечера. В здании пищевого производства на третьем этаже вспыхнула конвейерная лента, огонь распространился на 10 квадратных метров.

Более ста сотрудников эвакуировали, никто из них не пострадал. В 19:44 силами четырёх расчётов 18 пожарных огонь локализован.

На Маршала Тухачевского, 24, находится хлебозавод ЗАО «Охтинское» и группа компаний «Дарница». Согласно сайту производства, там пекут хлебобулочные изделия под брендом «Аладушкин».

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Комментарии (3)

emmitya
Фонтанка!!!! Я опять с вопросом о грамотном сотруднике.... Вы сами читаете, что пишете??? Прочтите заголовок!!!! И, в конце концов, уберите с сайта рекламу проституток......
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