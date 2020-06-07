FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +24
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19«Девять месяцев» за 20 минут
07.06.2020 19:58
4
Печать

Десятки тысяч протестующих собрались у посольства США в Лондоне

Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона в воскресенье, 7 июня, чтобы осудить жестокость полиции после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передаёт Reuters.

Как уточняет агентство, некоторые из них были в масках для защиты от COVID-19 с лозунгом «Расизм — это вирус».

Лондон гудит от волнений уже второй день подряд. Накануне тысячи демонстрантов собрались в центре Лондона на мирную демонстрацию, которая закончилась столкновением небольшого количества людей с конной полицией возле резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Начальник лондонской полиции Крессида Дик заявила, что 27 офицеров были ранены в результате «шокирующих и совершенно неприемлемых» нападений во время протестов против расизма в центре Лондона на этой неделе, в том числе 14 в субботу. Двое получили серьезные ранения, а один из офицеров, упавший с лошади, был прооперирован в больнице.

Воскресная лондонская акция протеста была мирной: люди хлопали в ладоши, вставали на одно колено, размахивали плакатами и скандировали «Джордж Флойд» и «Великобритания не невинна».

В этот же день в городе Бристоле на западе Англии протестующие снесли статую работорговца XVIII века Эдварда Колстона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

kоt-obormot
Надаж - оказывается можно протестовать в бездуховном мире. , а не за стаканчик огрести пятерочку на ровном месте за то что тебя дубинкой оходили.
Pilat
А в США плевать хотели на то, что где то ими недовольны.
Для них более важно, чтобы они были довольны другими.
Ruticon
а в рф тишина, как всегда...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний