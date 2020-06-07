Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона в воскресенье, 7 июня, чтобы осудить жестокость полиции после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передаёт Reuters. Как уточняет агентство, некоторые из них были в масках для защиты от COVID-19 с лозунгом «Расизм — это вирус».

Uh so this is the scene outside the U.S. embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020

Лондон гудит от волнений уже второй день подряд. Накануне тысячи демонстрантов собрались в центре Лондона на мирную демонстрацию, которая закончилась столкновением небольшого количества людей с конной полицией возле резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Начальник лондонской полиции Крессида Дик заявила, что 27 офицеров были ранены в результате «шокирующих и совершенно неприемлемых» нападений во время протестов против расизма в центре Лондона на этой неделе, в том числе 14 в субботу. Двое получили серьезные ранения, а один из офицеров, упавший с лошади, был прооперирован в больнице.

Police officer hits traffic light while wild horse riding in #London.pic.twitter.com/Lpelbq8yH3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 6, 2020