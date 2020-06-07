Собор Парижской богоматери, который серьезно пострадал во время пожара год назад, наконец начнет освобождаться от опутавших его лесов. Рабочие будут трудиться с большой осторожностью начиная с понедельника, 8 июня.



Как сообщает BFMTV, огромные леса, весом около 200 тысяч тонн, сильно поврежденные во время пожара 15 апреля 2019 года, будут демонтированы в течение трех месяцев. Трубы будут аккуратно убирать одну за другой, чтобы не допустить разрушения конструкции.



Напомним, что работы по восстановлению здания приостанавливали из-за коронавируса. Но дату их окончания не меняли — сдача запланирована на 2024 год.

