Статуя работорговца в британском Бристоле была опрокинута с пьедестала во время второго дня акций протеста против расизма по всей Великобритании, начавшихся из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, сообщает 7 июня BBC.

Считается, что Колстон перевез около 80 000 мужчин, женщин и детей из Африки в Америку. Работорговец умер в 1721 году, а все свои богатства завещал благотворительным организациям, поэтому его наследие все еще можно увидеть на улицах, мемориалах и зданиях Бристоля.

После того как статуя упала на землю, один из протестующих встал коленом на шею статуи, имитируя задержание Джорджа Флойда в Миннесоте.



Инцидент в Бристоле произошёл после того, как накануне в центре Лондона прошли демонстрации, в ходе которых не обошлось без столкновений с полицией. Тысячи людей в столице Великобритании уже второй день протестуют перед посольством США.



Массовые акции протеста против полицейского насилия на расовой почве проходят также в Манчестере, Ноттингеме и Эдинбурге, игнорируя предупреждения полиции и Минздрава.

Демонстрация #BlackLivesMatter («Жизнь темнокожих тоже имеет значение») была организована 7 июня и в испанском Мадриде.