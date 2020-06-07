Протестующие в Бристоле снесли статую известного работорговца
Статуя работорговца в британском Бристоле была опрокинута с пьедестала во время второго дня акций протеста против расизма по всей Великобритании, начавшихся из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, сообщает 7 июня BBC.
Чтобы опрокинуть бронзовую статую известного работорговца XVIII века Эдварда Колстона, толпа использовала веревки.
Well that put an end to the debate (unless someone tries to put it back up) slave trader Edward Colston statue taken down in #Bristol #BlackLivesMattters pic.twitter.com/NYiln6gz65— Alon Aviram (@AlAviram) June 7, 2020
Считается, что Колстон перевез около 80 000 мужчин, женщин и детей из Африки в Америку. Работорговец умер в 1721 году, а все свои богатства завещал благотворительным организациям, поэтому его наследие все еще можно увидеть на улицах, мемориалах и зданиях Бристоля.
После того как статуя упала на землю, один из протестующих встал коленом на шею статуи, имитируя задержание Джорджа Флойда в Миннесоте.
Инцидент в Бристоле произошёл после того, как накануне в центре Лондона прошли демонстрации, в ходе которых не обошлось без столкновений с полицией. Тысячи людей в столице Великобритании уже второй день протестуют перед посольством США.
Массовые акции протеста против полицейского насилия на расовой почве проходят также в Манчестере, Ноттингеме и Эдинбурге, игнорируя предупреждения полиции и Минздрава.
Демонстрация #BlackLivesMatter («Жизнь темнокожих тоже имеет значение») была организована 7 июня и в испанском Мадриде.
Массовые протесты в США начались после того, как 25 мая в Сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. В некоторых крупных городах был объявлен комендантский час. По полицейским открыли огонь в центре Сент-Луиса и в Лас-Вегасе. К воскресенью, 7 июня, ситуация более-менее успокоилась, и мэр Нью-Йорка отменил комендантский час, а Дональд Трамп отозвал Нацгвардию из Вашингтона.