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07.06.2020 18:33
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Протестующие в Бристоле снесли статую известного работорговца

Статуя работорговца в британском Бристоле была опрокинута с пьедестала во время второго дня акций протеста против расизма по всей Великобритании, начавшихся из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, сообщает 7 июня BBC.

Чтобы опрокинуть бронзовую статую известного работорговца XVIII века Эдварда Колстона, толпа использовала веревки.

Считается, что Колстон перевез около 80 000 мужчин, женщин и детей из Африки в Америку. Работорговец умер в 1721 году, а все свои богатства завещал благотворительным организациям, поэтому его наследие все еще можно увидеть на улицах, мемориалах и зданиях Бристоля.

После того как статуя упала на землю, один из протестующих встал коленом на шею статуи, имитируя задержание Джорджа Флойда в Миннесоте.

Инцидент в Бристоле произошёл после того, как накануне в центре Лондона прошли демонстрации, в ходе которых не обошлось без столкновений с полицией. Тысячи людей в столице Великобритании уже второй день протестуют перед посольством США.

Массовые акции протеста против полицейского насилия на расовой почве проходят также в Манчестере, Ноттингеме и Эдинбурге, игнорируя предупреждения полиции и Минздрава.

Демонстрация #BlackLivesMatter («Жизнь темнокожих тоже имеет значение») была организована 7 июня и в испанском Мадриде.

Массовые протесты в США начались после того, как 25 мая в Сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. В некоторых крупных городах был объявлен комендантский час. По полицейским открыли огонь в центре Сент-Луиса и в Лас-Вегасе. К воскресенью, 7 июня, ситуация более-менее успокоилась, и мэр Нью-Йорка отменил комендантский час, а Дональд Трамп отозвал Нацгвардию из Вашингтона.

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