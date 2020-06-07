Суд арестовал петербуржца, который довёл до убийства борьбу за наследство

Приморский райсуд Петербурга заключил под стражу Игоря Журавлёва, обвиняемого в убийстве племянника. По версии следствия, схватиться за нож его заставила доставшаяся в наследство квартира, которую делили родственники.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 7 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и определил 61-летнего Журавлёва под стражу. Обживать следственный изолятор ему предстоит как минимум до первого августа. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти племяннику.



По версии следствия, 2 июня он навестил 56-летнюю сестру на Уточкина, 5, и во время ссоры нанёс не менее трёх ударов ножом её 37-летнему сыну. Предполагается, что тот вступился за мать во время конфликта из-за доставшейся в наследство квартиры. От полученных травм молодой мужчина скончался, его дядю через три дня задержали на платформе станции Семрино.



Журавлёв просил ограничиться домашним арестом, утверждая, что такая мера пресечения достаточно ограничит его передвижения, но убедить суд не смог.

