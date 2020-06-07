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07.06.2020 17:48
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В Нью-Йорке отменяют комендантский час, из Вашингтона выводят Нацгвардию

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 7 июня заявил в Twitter об отмене в городе комендантского часа, введённого из-за массовых беспорядков на фоне смерти темнокожего американца Джорджа Флойда.

«Мы отменяем комендантский час немедленно. Вчера и накануне ночью мы увидели самое лучшее в нашем городе, — написал глава Нью-Йорка. — Завтра мы сделаем первый большой шаг, чтобы начать всё заново. Оставайтесь в безопасности. Продолжайте присматривать друг за другом».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о выводе из столицы сил Национальной гвардии.

«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода [бойцов] из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости», — сообщил в Twitter Трамп.

Массовые протесты в США начались после того, как 25 мая в Сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. В некоторых крупных городах был объявлен комендантский час. По полицейским открыли огонь в центре Сент-Луиса и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных.

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Комментарии (2)

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