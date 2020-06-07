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07.06.2020 16:56
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Захарова: Масштаб проблем с расизмом в США уже не скрыть, они получили хаос

В Соединенных Штатах высветилось огромное количество проблем: взаимодействие гражданского общества и государства, применение оружия, расовая дискриминация и возможность введения войск, и масштаб этого бедствия скрыть уже невозможно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала она 7 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Массовые протесты в США начались после того, как 25 мая в Сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. В некоторых крупных городах был объявлен комендантский час. По полицейским открыли огонь в центре Сент-Луиса и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных.

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Комментарии (13)

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абсолютно не правильный вывод! национализм "загнанный" во внутрь, прорвётся и выльется в тотальную гражданскую войну....они это хотят?...ну дедушки к тому времени загнутся....а машка ещё нет...
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