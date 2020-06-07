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07.06.2020 16:47
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В Испании маски останутся обязательными при некоторых условиях даже после снятия ограничений

Ношение защитных масок в Испании останется обязательным при определенных обстоятельствах даже после завершения действия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 7 июня председатель правительства страны Педро Санчес, передает ТАСС.

«Риск все еще существует, — сказал премьер. — Люди старше шести лет должны будут использовать маски, когда нет возможности сохранять социальную дистанцию». Режим повышенной готовности будет действовать в Испании до 22 июня. В стране в обязательном порядке нужно носить маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено более 241 тыс. заболевших, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.

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