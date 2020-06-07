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07.06.2020 16:17
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Воскресные пожары в Петербурге убили двух человек

Два человека стали жертвами пожаров, которые тушили в Петроградском и Курортном районах Петербурга 7 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по городу.

Первый смертельный пожар произошёл на улице Воскова, 18/10. Помощи спасателей оттуда запросили в два часа ночи. Горела трёхкомнатная квартира на верхнем этаже дома, построенного в начале XX века. Огонь распространился на шесть квадратов в одной из комнат. К четырём часам утра пожар ликвидировали, скончался 61-летний мужчина.

Менее чем через два часа пожарных вызвали на Речную, 44, где загорелся первый этаж частного дома. Силами трёх расчётов возгорание ликвидировали к половине восьмого утра. В МЧС уточнили, что без жертв не обошлось — погиб один человек.

© Фонтанка.Ру

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