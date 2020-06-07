«Голосуй за президента и выполняй свои функции». В российской полиции преклонение колен американских коллег перед демонстрантами сочли «унижением»

«Полиция должна чётко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаёшь на колени? Если ты хочешь выразить своё возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные», — выразил мнение Пашкин.

Вставать на одно колено перед митингующими в знак солидарности, как делали в США представители правопорядка во время митингов против расового насилия полиции, — это унизительно. Такую позицию высказал председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин 7 июня в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также признался, что был шокирован поведением полицейских в Массачусетсе, где начальник полиции лёг на землю с руками за спиной, сделав отсылку к погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Рядом лежала табличка с надписью «Я не могу дышать». Вслед за ним его действия повторили и подчинённые.

В России бы за такое уволили, уверен он.

«Я в шоке от того, что полиция так делает. Ложиться и показывать своё возмущение, я считаю, совершенно неправильным. Если начальник сказал всем лечь, они и лягут», — сказал Пашкин. По его словам, правильнее было бы сказать: «Я не поддерживаю убийство, но не допущу беспорядков».

Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов, а премьер Канады первым из мировых лидеров встал на колено.

